У Генштабі уточнили кількість втрат окупантів за добу
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. У Генеральному штабі відкоригували деякі позиції загальних втрат противника, передає УНН.
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"У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника. Публікуємо скориговані цифри з урахуванням всіх наявних на цей час уточнень за попередній період з 24 лютого 2022 року. Уточнення - це завжди десь "мінус", а десь - "плюс". Просимо це зрозуміти", - зазначено у повідомленні.
Додамо
Як повідомили у Генштабі, завтра, до цих, вже скоригованих цифр, будуть додані втрати ворога за попередню добу.
"Дякуємо за розуміння. Разом переможемо! Слава Україні!" - додали у Генштабі.
Відповідно до даних, скоригована інформація про знищені ворожі танки та бойові броньовані машини.
Нагадаємо
Ранком у Генштабі повідомили, що втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 206 200 осіб, 3799 танків та сотень одиниць військової техніки