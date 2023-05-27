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У Генштабі уточнили кількість втрат окупантів за добу

У Генштабі уточнили кількість втрат окупантів за добу

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 травня. УНН. У Генеральному штабі відкоригували деякі позиції загальних втрат противника, передає УНН.

Цитата

"У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника. Публікуємо скориговані цифри з урахуванням всіх наявних на цей час уточнень за попередній період з 24 лютого 2022 року. Уточнення - це завжди десь "мінус", а десь - "плюс". Просимо це зрозуміти", - зазначено у повідомленні.

Додамо

Як повідомили у Генштабі, завтра, до цих, вже скоригованих цифр, будуть додані втрати ворога за попередню добу.

"Дякуємо за розуміння. Разом переможемо! Слава Україні!" - додали у Генштабі.

Відповідно до даних, скоригована інформація про знищені ворожі танки та бойові броньовані машини.

Нагадаємо

Ранком у Генштабі повідомили, що втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 206 200 осіб, 3799 танків та сотень одиниць військової техніки

Українські Національні Новини

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