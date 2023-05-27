В Генштабе уточнили количество потерь оккупантов за сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. В Генеральном штабе откорректировали некоторые позиции общих потерь противника, передает УНН.
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"В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника. Публикуем скорректированные цифры с учетом всех имеющихся в настоящее время уточнений за предыдущий период с 24 февраля 2022 года. Уточнение - это всегда где-то "минус", а где-то - "плюс". Просим это понять", - говорится в сообщении.
Добавим
Как сообщили в Генштабе, завтра, к этим, уже скорректированным цифрам, будут добавлены потери врага за предыдущие сутки.
"Спасибо за понимание. Вместе победим! Слава Украине!" - добавили в Генштабе.
Согласно данным, скорректирована информация об уничтоженных вражеских танках и боевых бронированных машинах.
Напомним
Утром в Генштабе сообщили, что потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 206 200 человек, 3799 танков и сотен единиц военной техники