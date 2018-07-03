У Генштабі прокоментували присвоєння військовим частинам РФ назв українських міст

"Підписав наказ Генерального штабу, який чітко регламентує виконання командирами (начальниками) всіх рівнів управління Закону України “Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону їхньої символіки”, - повідомив він.



Щодо присвоєння так званих почесних найменувань частинам російської армії, В. Муженко відмітив, що українське військо має власні військово-історичні традиції і дії Росії ніяким чином на нього не впливають.



"Своїми рішеннями росіяни продовжують свою давню традицію - красти чужу історію та славу. Це маркування території та озвучування претензій на землі інших народів, до яких Росія немає ніякого відношення", - написав він.



Голова Генштабу підкреслив, що це чіткий сигнал нам і світу, що агресор не збирається зупинятись на Донбасі та Кримі. Він також спрямований на мобілізацію проросійських сил на території України.



Як повідомляв УНН, президент Росії Володимир Путін підписав укази про присвоєння почесних назв ряду частин російської армії. Так, 6-й танковий полк російської армії відтепер носить почесне найменування "гвардійський Львівський", 68-й танковий полк - "гвардійський Житомирсько-Берлінський", 163-й танковий полк - "гвардійський Ніжинський".