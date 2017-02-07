У Генпрокуратурі назвали причину обшуків у адвоката одного з нардепів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Обшуки, проведені Генеральною прокуратурою України, пов’язані з фактом захоплення приміщень площею 2,5 тис. кв м у Києві і не мають відношення до народних депутатів або адвокатської діяльності. Про це УНН повідомили в прес-службі ГПУ.
Управлінням з розслідування особливо важливих справ ГПУ здійснюється розслідування у кримінальному провадженні за ч.3 ст.206-2 (протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації), ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) КК України за фактом протиправного відчуження майна одного з підприємств та зловживання службовим становищем службовими особами реєстраційної служби міськрайонного управління юстиції Київської області.
“У ході розслідування на підставі рішення суду та у суворій відповідності до Кримінального процесуального кодексу України проведено більше десяти обшуків, у тому числі за фактичним місцем проживання адвокатів”, — повідомили в ГПУ.
При цьому, зазначається, що “зазначені обшуки не мали будь-якого відношення безпосередньо до адвокатської діяльності Л.Сівакова та А.Мамалиги, а були пов’язані виключно з фактом протиправного заволодіння нерухомим майном — приміщеннями загальною площею майже 2,5 тис кв м, які розташовані у м. Києві”.
Як повідомлялось раніше, проведення обшуків не мають будь-якого відношення до народного депутата І.Мосійчука.