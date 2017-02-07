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В Генпрокуратуре назвали причину обысков у адвоката одного из нардепов

Киев • УНН

 • 7661 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Обыски, проведенные Генеральной прокуратурой Украины, связанные с фактом захвата помещений площадью 2,5 тыс. кв м в Киеве и не имеют отношения к народным депутатам или адвокатской деятельности. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПУ.

В Генпрокуратуре назвали причину обысков у адвоката одного из нардепов

Управлением по расследованию особо важных дел ГПУ осуществляется расследование в уголовном производстве по ч.3 ст.206-2 (противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации), ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины по факту противоправного отчуждения имущества одного из предприятий и злоупотребления служебным положением должностными лицами регистрационной службы городского управления юстиции Киевской области.

"В ходе расследования на основании решения суда и в строгом соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Украины проведено более десяти обысков, в том числе по фактическому месту жительства адвокатов", - сообщили в ГПУ.

При этом, отмечается, что "указанные обыски не имели никакого отношения непосредственно к адвокатской деятельности Л.Сивакова и А.Мамалыги, а были связаны исключительно с фактом противоправного завладения недвижимым имуществом - помещениями общей площадью почти 2,5 тыс кв м , которые расположены в г. Киеве ".

Как сообщалось ранее, проведение обысков не имеет никакого отношения к народному депутату И.Мосийчуку.

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