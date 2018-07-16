У Гельсінкі поліція затримала близько двадцяти демонстрантів

"Поліція затримала близько двадцяти осіб на проспекті Маннергейма, щоб запобігти злочинам і заворушенням. Люди планували зайняти вулицю. Також вони не слухали наказів поліції", - зазначили правоохоронці.



За їхніми повідомленнями, ситуація вже завершилась.



Як повідомляв УНН, демонстранти у Гельсінкі розгорнули плакат на підтримку Сенцова.



Нагадаємо, наймасштабніші заплановані масові заходи у Гельсінкі до саміту президентів США Дональда Трампа та РФ Володимира Путіна пройшли вчора на центральній площі, сьогодні також проходять акції, у тому числі за участю українців. Крім того, у день саміту у фінській столиці - обмеження руху та заплановані президентські прес-конференції.