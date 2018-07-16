В Хельсинки полиция задержала около двадцати демонстрантов
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Полиция Хельсинки задержала на главной улице города около 20 человек, которые планировали заблокировать движение не слушали приказов правоохранителей. Об этом говорится в сообщении полиции финской столицы, передает УНН.
"Полиция задержала около двадцати человек на проспекте Маннергейма, чтобы предотвратить преступления и беспорядки. Люди планировали занять улицу. Также они не слушали приказов полиции", - отметили правоохранители.
По их сообщениям, ситуация уже завершилась.
Как сообщал УНН, демонстранты в Хельсинки развернули плакат в поддержку Сенцова.
Напомним, масштабные запланированые массовые мероприятия в Хельсинки к саммиту президентов США Дональда Трампа и РФ Владимира Путина прошли вчера на центральной площади, сегодня также проходят акции, в том числе с участием украинцев. Кроме того, в день саммита в финской столице - ограничение движения и запланированы президентские пресс-конференции.