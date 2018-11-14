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У “Газпромі” відповіли на погрози США щодо санкцій проти “Північного потоку-2”

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. Сполучені Штати не можуть зупинити будівництво газопроводу “Північний потік-2”. Таку заяву зробив глава “Газпрому” Олексій Міллер в кулуарах саміту АСЕАН (Асоціація країн Південно-Східної Азії), передає УНН з посиланням на “Комерсант”.

“Ну, ви ж все самі бачите — 200 км вже побудували. Й інше добудуємо”, - заявив він.

За інформацією видання, 13 листопада американський посол при ЄС Гордон Сондленд повідомив, що Вашингтон має “безліч інструментів” для зупинки “Північного потоку-2”.

Крім того, повідомляється, що 11 листопада сенатори США запропонували Європі допомогу у відмові від енергоресурсів з Росії. Вони розробили законопроект, згідно з яким США можуть виділити Європі 1 млрд доларів США на фінансування енергетичних проектів, щоб допомогти диверсифікувати енергетику і “протистояти впливу Росії”.

Як інформував УНН, міністр енергетики США Рік Перрі раніше заявив, що в американської сторони зберігається можливість застосувати санкції щодо РФ через будівництво “Північного потоку — 2”.

Українські Національні Новини

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