В "Газпроме" ответили на угрозы США по санкциям против "Северного потока-2"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Соединенные Штаты не могут остановить строительство газопровода "Северный поток-2". Такое заявление сделал глава "Газпрома" Алексей Миллер в кулуарах саммита АСЕАН (Ассоциация стран Юго-Восточной Азии), передает УНН со ссылкой на "Коммерсант".
"Ну, вы же все сами видите - 200 км уже построили. И остальное достроим", - заявил он.
По информации издания, 13 ноября американский посол при ЕС Гордон Сондленд сообщил, что Вашингтон имеет "множество инструментов" для остановки "Северного потока-2".
Кроме того, сообщается, что 11 ноября сенаторы США предложили Европе помощь в отказе от энергоресурсов из России. Они разработали законопроект, согласно которому США могут выделить Европе 1 млрд долларов США на финансирование энергетических проектов, чтобы помочь диверсифицировать энергетику и "противостоять влиянию России".
Как информировал УНН, министр энергетики США Рик Перри ранее заявил, что у американской стороны сохраняется возможность применить санкции в отношении РФ из-за строительства "Северного потока - 2".