У Гарварді відбудеться семінар про роботу СММ ОБСЄ в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Перший заступник Голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг 28 листопада виступить на семінарі в Гарвардському університеті, під час якого він розповість про роботу Спеціальної Моніторингової Місії та Мінський процес, ризики та виклики, пов'язані з її розгортанням, гуманітарні проблеми та поточну ситуацію в Україні. Про це сказано в заяві на сайті гарвардського дослідницького центру імені Девіса, передає УНН.
Центр російських та євразійських досліджень імені Девіса Гарвардського університету 28 листопада проведе семінар за участю Александра Хуга під назвою "Конфлікт в Україні та навколо України: роль цивільної місії ОБСЄ".
Під час семінару буде розглянуто Мандат ОБСЄ та Мінський процес, ризики та проблеми розгортання СММ, гуманітарні проблеми та поточну ситуацію в Україні, повідомили на сайті.
Центр російських та євразійських досліджень ім. Дейвіса та Український науково-дослідницький інститут Гарвардського університету спільно з університетським консорціумом сприяє амбіційному партнерству між шістью провідними академічними установами в Північній Америці, Європі та Росії, які співпрацюють у підготовці нового покоління, здатного посилити взаєморозуміння між критичними міжнародними гравцями. Консорціум щедро підтримується Корпорацією Карнегі Нью-Йорка.
Як повідомляв УНН, безпілотні апарати СММ ОБСЄ констатували наявність танків та важкого озброєння на непідконтрольній урядові території Луганської та Донецької областях.