В Гарварде пройдет семинар о работе СММ ОБСЕ в Украине

Центр российских и евразийских исследований имени Дэвиса Гарвардского университета 28 ноября проведет семинар с участием Александра Хуга под названием "Конфликт в Украине и вокруг Украины: роль гражданской миссии ОБСЕ".

Во время семинара будут рассмотрены Мандат ОБСЕ и Минский процесс, риски и проблемы развертывания СММ, гуманитарные проблемы и текущая ситуация в Украине, сообщили на сайте.

Центр российских и евразийских исследований им. Дейвиса и Украинский научно-исследовательский институт Гарвардского университета совместно с университетским консорциумом способствует амбициозному партнерству между шестью ведущими академическими учреждениями в Северной Америке, Европе и России, сотрудничающих в подготовке нового поколения, способного усилить взаимопонимание между критическими международными игроками. Консорциум щедро поддерживается корпорацией Карнеги Нью-Йорка.

Как сообщал УНН, беспилотные аппараты СММ ОБСЕ констатировали наличие танков и тяжелого вооружения на неподконтрольной правительству территории Луганской и Донецкой областях.