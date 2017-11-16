В Гарварде пройдет семинар о работе СММ ОБСЕ в Украине

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Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
17:15 • 9136 просмотра

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 42542 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 63423 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 71054 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 73545 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 61075 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 98786 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100710 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 130303 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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В Гарварде пройдет семинар о работе СММ ОБСЕ в Украине

В Гарварде пройдет семинар о работе СММ ОБСЕ в Украине

Киев  •  УНН

 • 8634 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Первый заместитель Председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг 28 ноября выступит на семинаре в Гарвардском университете, во время которого он расскажет о работе Специальной Мониторинговой Миссии и Минском процессе, рисках и вызовах, связанных с ее развертыванием, гуманитарных проблемах и текущей ситуации в Украине. Об этом говорится в заявлении на сайте Гарвардского исследовательского центра имени Дэвиса, передает УНН.

Центр российских и евразийских исследований имени Дэвиса Гарвардского университета 28 ноября проведет семинар с участием Александра Хуга под названием "Конфликт в Украине и вокруг Украины: роль гражданской миссии ОБСЕ".

Во время семинара будут рассмотрены Мандат ОБСЕ и Минский процесс, риски и проблемы развертывания СММ, гуманитарные проблемы и текущая ситуация в Украине, сообщили на сайте.

Центр российских и евразийских исследований им. Дейвиса и Украинский научно-исследовательский институт Гарвардского университета совместно с университетским консорциумом способствует амбициозному партнерству между шестью ведущими академическими учреждениями в Северной Америке, Европе и России, сотрудничающих в подготовке нового поколения, способного усилить взаимопонимание между критическими международными игроками. Консорциум щедро поддерживается корпорацией Карнеги Нью-Йорка.

Как сообщал УНН, беспилотные аппараты СММ ОБСЕ констатировали наличие танков и тяжелого вооружения на неподконтрольной правительству территории Луганской и Донецкой областях.

Украинские Национальные Новости

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