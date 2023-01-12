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У гаражі Байдена виявлено нові документи з позначкою "таємно"

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 січня. УНН. Адвокати президента Джо Байдена виявили додаткові документи із секретними позначками у сховищі в гаражі його резиденції у Вілмінгтоні, штат Делавер, повідомив у четвер спеціальний радник президента. Про це інформує Politico, передає УНН.

У гаражі Байдена виявлено нові документи з позначкою "таємно"

Деталі

Юристи виявили записи адміністрації Обами-Байдена під час обшуку, завершеного в середу ввечері в резиденціях Байдена в Вілмінгтоні та Рехобот-Біч, штат Делавер. Всі документи, крім одного, були знайдені на складі в гаражі Байдена в Вілмінгтоні, а ще один запис був знайдений у сусідній кімнаті, йдеться у заяві спеціального радника президента Річарда Заубера.

"Як я вже говорив раніше цього тижня, люди знають, що я серйозно ставлюся до секретних документів і секретних матеріалів", - сказав Байден після того, як з'явилися новини про виявлення додаткових документів. "Я також сказав, що ми повністю співпрацюємо з перевіркою Міністерства юстиції".

Це друга партія документів із позначкою "таємно", виявлена у просторі, який використовується Байденом з моменту відходу адміністрації Обами. Попередній набір, виявлений у пов'язаному з Байденом аналітичному центрі 2 листопада та оприлюднений раніше цього тижня, викликав ширший пошук та спробу Міністерства юстиції ретельно вивчити виявлені факти.

Спеціальний радник Байдена сказав, що юристи провели перевірку у резиденції президента в штаті Делавер, куди додаткові документи могли бути відправлені під час зміни президента у 2017 році. За словами Заубера, Міністерство юстиції було негайно повідомлено після виявлення документів у Вілмінгтоні, і адвокати Байдена домовилися про те, щоб передати уряду записи.

Новина про документи, знайдені у резиденції Байдена, тепер доповнює вже й без того пильну увагу, яка обрушилася на президента після виявлення записів у Пенсільванському центрі. Республіканці, зокрема, останніми днями поспішили накинутися на президента, проводячи порівняння із ситуацією із секретними документами Трампа, з яким, на їхню думку, обійшлися несправедливо.

Спікер палати представників Кевін Маккарті (республіканець від штату Каліфорнія) під час пресконференції в четвер назвав новонабуті документи "ще однією помилкою адміністрації Байдена", продовжуючи проводити різницю з тим, як поводилися з Трампом під час обшуку в Мар-а-Лаго. Він додав, що Конгрес має розслідувати виявлення записів.

Хоча записи, які і у Байдена, і у Трампа були в їхньому положенні, мали передаватися до Національного управління архівів і документації — відповідно до Закону про президентські записи — під час їхньої передачі влади, у справах двох президентів є ключові відмінності. Трамп та його команда юристів значною мірою чинили опір розслідуванню його володіння записами, тоді як власні адвокати Байдена повідомили про виявлення додаткових документів, а адміністрація Байдена співпрацювала з Міністерством юстиції. Повідомляється, що Трамп також мав кілька сотень файлів із секретними позначками в Мар-а-Лаго, тоді як, за даними Білого дому, поки що у Байдена було виявлено лише "невелику кількість" документів, помічених як секретні.

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