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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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В гараже Байдена обнаружены новые документы с пометкой "тайно"

Киев • УНН

 • 495743 просмотра

КИЕВ. 12 января. УНН. Адвокаты президента Джо Байдена обнаружили дополнительные документы с секретными пометками в хранилище в гараже его резиденции в Уилмингтоне, штат Делавер, сообщил в четверг специальный советник президента. Об этом сообщает Politico, передает УНН.

В гараже Байдена обнаружены новые документы с пометкой "тайно"

Детали

Юристы обнаружили записи администрации Обамы-Байдена во время обыска, завершенного в среду вечером в резиденциях Байдена в Уилмингтоне и Рехобот-Бич, штат Делавер. Все документы, кроме одного, были найдены на складе в гараже Байдена в Уилмингтоне, а еще одна запись была найдена в соседней комнате, говорится в заявлении специального советника президента Ричарда Заубера.

"Как я уже говорил раньше на этой неделе, люди знают, что я серьезно отношусь к секретным документам и секретным материалам", - сказал Байден после того, как появились новости об обнаружении дополнительных документов. "Я также сказал, что мы полностью сотрудничаем с проверкой министерства юстиции".

Это вторая партия документов с пометкой "тайно", обнаруженная в пространстве, используемом Байденом с момента ухода администрации Обамы. Предыдущий набор, обнаруженный в связанном с Байденом аналитическом центре 2 ноября и обнародованный ранее на этой неделе, вызвал более широкий поиск и попытку Министерства юстиции тщательно изучить выявленные факты.

Специальный советник Байдена сказал, что юристы провели проверку в резиденции президента в штате Делавер, куда дополнительные документы могли быть отправлены во время смены президента в 2017 году. По словам Заубера, Министерство юстиции было немедленно поставлено в известность после обнаружения документов в Уилмингтоне, и адвокаты Байдена договорились о том, чтобы передать правительству записи.

Новость о документах, найденных в резиденции Байдена, теперь дополняет уже и без того пристальное внимание, которое обрушилось на президента после обнаружения записей в Пенсильванском центре. Республиканцы, в частности, в последние дни поспешили наброситься на президента, проводя сравнение с ситуацией с секретными документами Трампа, с которым, по их мнению, обошлись несправедливо.

Спикер палаты представителей Кевин Маккарти (республиканец от штата Калифорния) во время пресс-конференции в четверг назвал новоприобретенные документы "еще одной ошибкой администрации Байдена", продолжая проводить разницу с тем, как обращались с Трампом во время обыска в Мар-а-Лаго. Он добавил, что Конгресс должен расследовать обнаружение записей.

Хотя записи, которые и у Байдена, и у Трампа были в их положении, должны были передаваться в Национальное управление архивов и документации — в соответствии с Законом о президентских записях — во время их передачи власти, по делам двух президентов есть ключевые отличия. Трамп и его команда юристов в значительной степени сопротивлялись расследованию его владения записями, тогда как собственные адвокаты Байдена сообщили об обнаружении дополнительных документов, а администрация Байдена сотрудничала с Министерством юстиции. Сообщается, что Трамп также имел несколько сотен файлов с секретными пометками в Мар-а-Лаго, тогда как, по данным Белого дома, пока у Байдена было обнаружено лишь "небольшое количество" документов, помеченных как секретные.

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