У Гані зіткнулися два автобуси: загинули 10 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Щонайменше 10 людей загинули, а десятки отримали поранення в результаті дорожньо -транспортної пригоди на півдні Гани в неділю, 22 серпня. Про це пише УНН з посиланням на Хinhua.
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Муніципальний пожежний інспектор Віннеби Генрі Асіеду заявив, що аварія сталася, коли два автобуси, які їхали у протилежних напрямках, зіткнулися на рибальській громаді Гомоа Мампонг поблизу шосе Аккра-Кейп-Кост.
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“Це було смертельно, і нам довелося не поспішаючи збирати тіла. Близько 10 людей померли, а решта перебувають на лікуванні у лікарні травматологів та спеціалістів Віннеби”, — сказав Асіеду.
Асіеду додав, що деякі пасажири потрапили у пастку уламків, але працівникам пожежної служби вдалося їх врятувати. Триває розслідування причин аварії.
Нагадаємо
У результаті аварії автобуса у Німеччині постраждало не менше десяти осіб.