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У Гані зіткнулися два автобуси: загинули 10 людей

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Щонайменше 10 людей загинули, а десятки отримали поранення в результаті дорожньо -транспортної пригоди на півдні Гани в неділю, 22 серпня. Про це пише УНН з посиланням на Хinhua.

Деталі

Муніципальний пожежний інспектор Віннеби Генрі Асіеду заявив, що аварія сталася, коли два автобуси, які їхали у протилежних напрямках, зіткнулися на рибальській громаді Гомоа Мампонг поблизу шосе Аккра-Кейп-Кост.

Цитата

“Це було смертельно, і нам довелося не поспішаючи збирати тіла. Близько 10 людей померли, а решта перебувають на лікуванні у лікарні травматологів та спеціалістів Віннеби”, — сказав Асіеду.

Асіеду додав, що деякі пасажири потрапили у пастку уламків, але працівникам пожежної служби вдалося їх врятувати. Триває розслідування причин аварії.

Нагадаємо

У результаті аварії автобуса у Німеччині постраждало не менше десяти осіб.

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