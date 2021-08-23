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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
08:22 • 109995 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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3 марта, 04:20 • 131955 просмотра

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2 марта, 18:35 • 193213 просмотра

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2 марта, 17:53 • 140238 просмотра

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В Гане столкнулись два автобуса: погибли 10 человек

В Гане столкнулись два автобуса: погибли 10 человек

Киев  •  УНН

 • 14163 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. По меньшей мере 10 человек погибли, а десятки получили ранения в результате дорожно-транспортного происшествия на юге Ганы в воскресенье, 22 августа. Об этом пишет УНН со ссылкой на Хinhua.

Детали

Муниципальный пожарный инспектор Виннеба Генри Асиеду заявил, что авария произошла, когда два автобуса, которые ехали в противоположных направлениях, столкнулись на рыбацкой общине гомо Мампонг вблизи шоссе Аккра-Кейп-Кост.

Цитата

“Это было смертельно, и нам пришлось не спеша собирать тела. Около 10 человек умерли, а остальные находятся на лечении в больнице травматологов и специалистов Виннеба”, - сказал Асиеду.

Асиеду добавил, что некоторые пассажиры попали в ловушку обломков, но работникам пожарной службы удалось их спасти. Продолжается расследование причин аварии.

Напомним

В результате аварии автобуса в Германии пострадали не менее десяти человек.

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