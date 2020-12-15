У Гаазькому суді вважають, що Венесуела скоїла злочини проти людяності
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Головний прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) вважає, що є “розумні підстави” вважати, що влада Венесуели вчинила злочини проти людяності. Про це йдеться в звіті МКС, пише “Голос Америки”, передає УНН.
“МКС прийшов до висновку, що інформація, наявна на даному етапі, дає розумні підстави вважати, що принаймні з квітня 2017 року влада, військовослужбовці та проурядові особи вчиняли злочини проти людяності”, — йдеться в звіті.
У вересні слідчі ООН встановили, що уряд Ніколаса Мадуро систематично порушує права людини, включаючи вбивства і тортури, які прирівнюються до злочинів проти людяності.
Суд в Гаазі розглядає справу Венесуели з 2018 року і планує в 2021 році визначити, чи слід починати повномасштабне розслідування.
Відзначається, що в 2017 році у Венесуелі проходили багатомісячні демонстрації проти уряду — період, зазначений звинуваченнями в тортурах, довільних арештах і зловживаннями з боку сил безпеки. В результаті протестів загинули 125 осіб.