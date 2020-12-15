В Гаагском суде считают, что Венесуэла совершила преступления против человечности

“МУС пришел к выводу, что информация, имеющаяся на данном этапе, дает разумные основания полагать, что по крайней мере с апреля 2017 года власти, военнослужащие и проправительственные лица совершали преступления против человечности”, — говорится в отчете.

В сентябре следователи ООН установили, что правительство Николаса Мадуро систематически нарушает права человека, включая убийства и пытки, которые приравниваются к преступлениям против человечности.

Суд в Гааге рассматривает дело Венесуэлы с 2018 года и планирует в 2021 году определить, следует ли начинать полномасштабное расследование.

Отмечается, что в 2017 году в Венесуэле проходили многомесячные демонстрации против правительства — период, отмеченный обвинениями в пытках, произвольных арестах и злоупотреблениях со стороны сил безопасности. В результате протестов погибли 125 человек.