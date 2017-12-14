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У G7 висловили підтримку НАБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. Посли держав “Великої сімки” в Україні висловили підтримку Національному антикорупційному бюро. Відповідна заява була опублікована у четвер на сайті посольства Італії в Україні, передає УНН.

“Посли G7 продовжують підтримувати НАБУ. Незалежні антикорупційні інституції життєво важливі для зусиль України з реформ, її авторитету та майбутнього як сучасної, процвітаючої та демократичної держави”, — сказано в заяві.

Зазначимо, раніше Міністерство юстиції України заявило про тиск з боку НАБУ і звернулося із заявою до послів країн “Великої сімки” та Міністерства юстиції США.

Як повідомляв УНН, ГПУ порушила справу через обшуки будівлі Мін'юсту працівниками НАБУ.

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