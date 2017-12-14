В G7 выразили поддержку НАБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Послы стран "Большой семерки" в Украине выразили поддержку Национальному антикоррупционному бюро. Соответствующее заявление было опубликовано в четверг на сайте посольства Италии в Украине, передает УНН.
"Послы G7 продолжают поддерживать НАБУ. Независимые антикоррупционные институты жизненно важны для усилий Украины по реформам, ее авторитета и будущего как современного, процветающего и демократического государства", - сказано в заявлении.
Отметим, ранее Министерство юстиции Украины заявило о давлении со стороны НАБУ и обратилось с заявлением к послам стран "Большой семерки" и Министерства юстиции США.
Как сообщал УНН, ГПУ возбудила дело из-за обыски здания Минюста работниками НАБУ.