У ФСБ заявили, що замовник теракту в метро Санкт-Петербурга практично встановлений
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Особа замовника теракту, який стався на одній зі станцій метро Санкт-Петербурга, практично встановлена. Про це журналістам заявив глава Федеральної служби безпеки Росії Олександр Бортніков, повідомляє ТАСС, передає УНН.
“Практично встановлено”, — сказав А.Бортніков, відповідаючи на питання, чи встановлений замовник злочину.
Як повідомляв УНН, 18 квітня Басманний суд Москви заарештував до 3 червня 27-річного Аброра Азімова, підозрюваного в організації теракту в петербурзькому метро.
Нагадаємо, 3 квітня близько 14:40 у вагоні поїзда на перегоні станцій метро “Технологічний інститут” і “Сінна площа” в Санкт-Петербурзі стався вибух невстановленого вибухового пристрою. Була організована евакуація громадян. Всього було евакуйовано понад 1,2 тис. осіб.
Кількість жертв теракту в петербурзькому метро досягла 15 осіб. Серед госпіталізованих після вибуху в метро Санкт-Петербурга українців не було.