Заказчик теракта в метро Санкт-Петербурга практически установлен - ФСБ

“Практически установлен”, — сказал А.Бортников, отвечая на вопрос, установлен ли заказчик преступления.

Как сообщал УНН, 18 апреля Басманный суд Москвы арестовал до 3 июня 27-летнего Аброра Азимова, подозреваемого в организации теракта в петербургском метро.

Напомним, 3 апреля около 14:40 в вагоне поезда на перегоне станций метро “Технологический институт” и “Сенная площадь” в Санкт-Петербурге произошел взрыв неустановленного взрывного устройства. Была организована эвакуация граждан. Всего было эвакуировано более 1,2 тыс. человек.

Число жертв теракта в петербургском метро достигло 15 человек. Среди госпитализированных после взрыва в метро Санкт-Петербурга украинцев не было.