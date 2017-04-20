Заказчик теракта в метро Санкт-Петербурга практически установлен - ФСБ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Личность заказчика теракта, который произошел на одной из станций метро Санкт-Петербурга, практически установлена. Об этом журналистам заявил глава Федеральной службы безопасности России Александр Бортников, сообщает ТАСС, передает УНН.
“Практически установлен”, — сказал А.Бортников, отвечая на вопрос, установлен ли заказчик преступления.
Как сообщал УНН, 18 апреля Басманный суд Москвы арестовал до 3 июня 27-летнего Аброра Азимова, подозреваемого в организации теракта в петербургском метро.
Напомним, 3 апреля около 14:40 в вагоне поезда на перегоне станций метро “Технологический институт” и “Сенная площадь” в Санкт-Петербурге произошел взрыв неустановленного взрывного устройства. Была организована эвакуация граждан. Всего было эвакуировано более 1,2 тыс. человек.
Число жертв теракта в петербургском метро достигло 15 человек. Среди госпитализированных после взрыва в метро Санкт-Петербурга украинцев не было.