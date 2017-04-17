У ФСБ заявили, що перекрили канал поставок зброї до РФ з України та ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Федеральна служба безпеки (ФСБ) Росії перекрила канал постачання в Росію зброї з країн Євросоюзу і України. Про це повідомляється на сайті ФСБ, передає УНН.
“Федеральною службою безпеки спільно з МВС Росії припинено протиправну діяльність міжрегіональної групи, причетної до організації каналу постачання засобів ураження з країн Євросоюзу і України в Російську Федерацію. У 24 суб’єктах Росії щодо 54 раніше виявлених і задокументованих членів зазначеної групи здійснено необхідні слідчі дії”, — йдеться в повідомленні.
За інформацією прес-служби, вилучено 232 одиниці зброї: 18 кулеметів, 43 автомата, 29 пістолетів-кулеметів, 45 карабінів, гвинтівок і рушниць, 97 пістолетів та револьверів і авіаційна гармата часів Великої Вітчизняної війни, понад 16 тис. Боєприпасів різного калібру, 15 ручних осколкових гранат , більше 21 кг вибухових речовин, наркотичні речовини рослинного походження, а також підроблені бланки дозволів на придбання вогнепальної зброї, боєприпасів.
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У ФСБ РФ також відзначили, що проводяться додаткові оперативно-розшукові заходи та слідчі дії по процесуальному закріпленню протиправної діяльності членів злочинної групи.