В ФСБ заявили, что перекрыли канал поставок оружия в РФ из Украины и ЕС

"Федеральной службой безопасности совместно с МВД России пресечена противоправная деятельность межрегиональной группы, причастной к организации канала поставки средств поражения из стран Евросоюза и Украины в Российскую Федерацию. В 24 субъектах России по 54 ранее выявленных и задокументированных членах указанной группы осуществлены необходимые следственные действия", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, изъято 232 единицы оружия: 18 пулеметов, 43 автомата, 29 пистолетов-пулеметов, 45 карабинов, винтовок и ружей, 97 пистолетов и револьверов и авиационная пушка времен Великой Отечественной войны, более 16 тыс. боеприпасов различного калибра, 15 ручных осколочных гранат, более 21 кг взрывчатых веществ, наркотические вещества растительного происхождения, а также поддельные бланки разрешений на приобретение огнестрельного оружия, боеприпасов.

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В ФСБ РФ также отметили, что проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по процессуальному закреплению противоправной деятельности членов преступной группы.