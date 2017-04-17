В ФСБ заявили, что перекрыли канал поставок оружия в РФ из Украины и ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Федеральная служба безопасности (ФСБ) России перекрыла канал поставки в РФ оружия из стран Евросоюза и Украины. Об этом сообщается на сайте ФСБ, передает УНН.
"Федеральной службой безопасности совместно с МВД России пресечена противоправная деятельность межрегиональной группы, причастной к организации канала поставки средств поражения из стран Евросоюза и Украины в Российскую Федерацию. В 24 субъектах России по 54 ранее выявленных и задокументированных членах указанной группы осуществлены необходимые следственные действия", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, изъято 232 единицы оружия: 18 пулеметов, 43 автомата, 29 пистолетов-пулеметов, 45 карабинов, винтовок и ружей, 97 пистолетов и револьверов и авиационная пушка времен Великой Отечественной войны, более 16 тыс. боеприпасов различного калибра, 15 ручных осколочных гранат, более 21 кг взрывчатых веществ, наркотические вещества растительного происхождения, а также поддельные бланки разрешений на приобретение огнестрельного оружия, боеприпасов.
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В ФСБ РФ также отметили, что проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по процессуальному закреплению противоправной деятельности членов преступной группы.