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У ФСБ заявили про вихід 68,5 тис. "біженців" з Донбасу до Росії

У ФСБ заявили про вихід 68,5 тис. "біженців" з Донбасу до Росії

Київ • УНН

 • 50835 перегляди

КИЇВ. 21 лютого. УНН. Понад 68 тисяч громадян нібито виїхали на територію Російської Федерації. Про це заявив голова Федеральної Служби безпеки Росії Олександр Бортніков на терміновому засіданні Ради Безпеки Росії, передає кореспондент УНН.

Цитата

"Почався рух біженців у бік кордону Росії, і на сьогодні, на 9 годину ранку з Донецької та Луганської народних республік на територію Російської Федерації вийшло 68,5 тисяч цивільного населення", - сказав Бортніков.

За його словами, ФСБ знаходиться в прямому контакті з представниками органів влади суб'єктів, які займаються роботою з біженцями.

Доповнення

Секретар РНБО Олексій Данилов повідомляв, що представники Російської Федерації, які знаходяться на Донбасі, планують провокації.

В окупованому Донецьку прозвучала сирена "цивільної оборони". Користувачі соціальних мереж, місцеві Telegram-канали публікують відео, де чутна сирена, а також видно місцеві жителі біля банкоматів і терміналів, які знімають готівку.

Глави бойовиків "ДНР" і "ЛНР" зробили заяви про масову евакуацію місцевого населення в Ростовську область.

Проте в Кремлі заявили, що нічого не чули про евакуацію населення, а місцеві жителі повідомили журналісту УНН, що паніка "фейкова", і ніхто не збирається залишати Донецьк.

У той же час, в РФ виявилися не готові приймати "біженців" з окупованого Донбасу. У низці областей оголосили надзвичайний стан.

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