У фсб рф заявили, що на кордоні з Брянською областю нібито вбито чотирьох "українських диверсантів"

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Російська спецслужба назвала імена чотирьох громадян України, яких, за її твердженням, було вбито. Це люди віком від 19 до 38 років.

У ФСБ стверджують, що вбиті загинули в бою під час спроби прорватися до рф для "вчинення диверсійно-терористичних актів".

Незалежного підтвердження даних фсб немає, Україна їх поки що не коментує.

Нагадаємо

26 грудня вранці на російському аеродромі в Енгельсі пролунав вибух. У мо рф повідомляли про трьох загиблих і що літаки нібито не пошкоджено.

Також соцмережі повідомляли про "бавовну" у Курській та Бєлгородській області.