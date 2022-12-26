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У фсб рф заявили, що на кордоні з Брянською областю нібито вбито чотирьох "українських диверсантів"

У фсб рф заявили, що на кордоні з Брянською областю нібито вбито чотирьох "українських диверсантів"

Київ • УНН

 • 568708 перегляди

КИЇВ. 26 грудня. УНН. фсб рф заявила, що на кордоні України з Брянською областю росії було нібито вбито "членів української диверсійно-розвідувальної групи", передає УНН із посиланням на ВВС.

Деталі

Російська спецслужба назвала імена чотирьох громадян України, яких, за її твердженням, було вбито. Це люди віком від 19 до 38 років.

У ФСБ стверджують, що вбиті загинули в бою під час спроби прорватися до рф для "вчинення диверсійно-терористичних актів".

Незалежного підтвердження даних фсб немає, Україна їх поки що не коментує.

Нагадаємо

26 грудня вранці на російському аеродромі в Енгельсі пролунав вибух. У мо рф повідомляли про трьох загиблих і що літаки нібито не пошкоджено.

Також соцмережі повідомляли про "бавовну" у Курській та Бєлгородській області.

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