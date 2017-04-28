У ФРН заборонили носити бурку держслужбовцям і солдатам

“Імміграція також має на увазі, що ми повинні роз’яснювати і поширювати наші цінності і вказувати, де лежать кордону нашої толерантності по відношенню до інших культур,” — заявив міністр внутрішніх справ Німеччини Томас де Мезьєр.

Як наголошується, в грудні минулого року канцлер ФРН Ангела Меркель закликала заборонити носіння мусульманського одягу, що приховують обличчя, “де це можливо законним шляхом”.

Як повідомляв УНН, британська “Партія незалежності” UKIP вимагає ввести заборону на хіджаб.