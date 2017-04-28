В ФРГ запретили носить бурку госслужащим и солдатам

"Иммиграция также подразумевает, что мы должны разъяснять и распространять наши ценности и указывать, где лежат границы нашей толерантности по отношению к другим культурам", - заявил министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер.

Как отмечается, в декабре прошлого года канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала запретить ношение мусульманской одежды, скрывающие лицо, "где это возможно законным путем".

Как сообщал УНН, британская "Партия независимости" UKIP требует ввести запрет на хиджаб.