У ФРН мігрантів підозрюють у шахрайстві з соціальною допомогою

“Слідчі з німецького міста Брауншвейг розслідують понад 300 випадків шахрайства при отриманні соціальної допомоги особами, які претендують на статус біженця. Заподіяні збитки обраховують мільйонами євро,” — йдеться у повідомленні.

За словами керівника спеціальної слідчої комісії Йорна Меменги, більшість підозрюваних походять з Судану і потрапили на територію Німеччини влітку 2015 року, коли до країни щодня прибували кілька тисяч потенційних біженців.

Згідно з даними слідства, підозрювані реєструвались в соціальних службах три-чотири рази і використовували різні імена. “Іноді вони відрощували бороду, часом надягали окуляри, стригли волосся і завжди називались по-різному”, — зазначає Й.Меменга.

Співробітники відомств через великий наплив біженців не мали можливості розкрити брехню. У середньому, отримуючи соціальні виплати під різними іменами, підозрювані отримали по кілька тисяч євро кожен.

Зокрема, слідчі встановили особу, яка зареєструвалася під 12 різними іменами та незаконно одержала соціальну допомогу на 45 тисяч євро. При цьому підозрюваних буде важко розшукати. “Коли шахрайство викривається, вони, як правило, зникають у невідомому напрямку”, — пояснює Юлія Маєр з прокуратури Брауншвейга.

Слідчі визнають, що шахрайства можна було б уникнути завдяки відбиткам пальців, однак знімати їх в умовах напливу біженців не вистачало ні часу, ні ресурсів.

Як повідомляв УНН, канцлер Ангела Меркель доручила зробити законодавство ФРН для мігрантів більш жорстким.