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В ФРГ мигрантов подозревают в мошенничестве с социальной помощью

В ФРГ мигрантов подозревают в мошенничестве с социальной помощью

Киев • УНН

 • 6145 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. В немецком городе Брауншвейг выходцы из Судана многократно получали социальные выплаты, регистрируясь под разными именами. Один подозреваемый зарегистрировался 12 раз, передает УНН со ссылкой на "DW".

"Следователи из немецкого города Брауншвейг расследуют более 300 случаев мошенничества при получении социальной помощи лицами, претендующими на статус беженца. Причиненные убытки подсчитывают миллионами евро", - говорится в сообщении.

По словам руководителя специальной следственной комиссии Йорна Меменгы, большинство подозреваемых происходят из Судана и попали на территорию Германии летом 2015 года, когда в страну ежедневно прибывали несколько тысяч потенциальных беженцев.

Согласно данным следствия, подозреваемые регистрировались в социальных службах три-четыре раза и использовали различные имена. "Иногда они отращивали бороду, временами надевали очки, стригли волосы и всегда назывались по-разному", - отмечает Й.Меменга.

Сотрудники ведомств из-за большого наплыва беженцев не имели возможности раскрыть ложь. В среднем, получая социальные выплаты под разными именами, подозреваемые получили по несколько тысяч евро каждый.

В частности, следователи установили лицо, которое зарегистрировалась под 12 различными именами и незаконно получило социальную помощь на 45 тыс евро. При этом подозреваемых будет трудно разыскать. "Когда мошенничество разоблачается, они, как правило, исчезают в неизвестном направлении", - объясняет Юлия Майер из прокуратуры Брауншвейга.

Следователи признают, что мошенничества можно было бы избежать благодаря отпечаткам пальцев, однако снимать их в условиях наплыва беженцев не хватало ни времени, ни ресурсов.

Как сообщал УНН, канцлер Ангела Меркель поручила сделать законодательство ФРГ для мигрантов более жестким.

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