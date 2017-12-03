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У Французьких Альпах загинули троє туристів внаслідок сходження лавини

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. У горах департаменту Ізер на південному-сході Франції у неділю знайшли тіла 3 осіб, які загинули внаслідок сходження лавини. Про це повідомляє УНН з посиланням на BFM-TV.

Як відомо, загиблі були туристами, пошуки яких розпочали ще в суботу ввечері.

Зазначено, що першого з туристів почали шукати 2 грудня в суботу, після того, як його дружина повідомила, що чоловік вчасно не повернувся до готелю. У неділю вранці його тіло знайшли біля підніжжя гори Дан де Кроль. Інших зниклих рятувальники також почали шукати з учорашнього дня, їхні тіла знайшли біля підніжжя гори Гран Сом.

Для пошуку зниклих задіяли гелікоптери і групи рятувальників на лижах.

Слід зазначити, що в суботу французька метеослужба попередила про велику ймовірність сходження лавин. Туристів закликали утриматися від походів в гори поодинці.

Нагадаємо, у Державній службі з надзвичайних ситуацій України попередили про лавинну небезпеку у високогір’ї Карпат.

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