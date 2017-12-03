Во Французских Альпах погибли трое туристов в результате схода лавины
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. В горах департамента Изер на юго-востоке Франции в воскресенье нашли тела 3 человек, погибших в результате схода лавины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BFM-TV.
Как известно, погибшие были туристами, поиски которых начались еще в субботу вечером.
Отмечено, что первого из туристов начали искать 2 декабря в субботу, после того, как его жена сообщила, что мужчина вовремя не вернулся в гостиницу. В воскресенье утром его тело нашли у подножия горы Дан де Кроль. Других пропавших спасатели также начали искать со вчерашнего дня, их тела нашли у подножия горы Гран Сом.
Для поиска пропавших задействовали вертолеты и группы спасателей на лыжах.
Следует отметить, что в субботу французская метеослужба предупредила о большой вероятности схода лавин. Туристов призвали воздержаться от походов в горы в одиночку.
Напомним, в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины предупредили о лавинной опасности в высокогорье Карпат.