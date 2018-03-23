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У Франції звільнили заручників з супермаркету

У Франції звільнили заручників з супермаркету

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Заручників у супермаркеті Super U в місті Треєв на півдні Франції звільнили, нападник тепер залишається один на один з представниками правоохоронних органів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Le Figaro. 

“В супермаркеті більше немає заручників, нападник тепер знаходиться в будівлі один з представниками поліції”, — йдеться у повідомленні.

Також уточнюється, що в результаті нападу загинув співробітник супермаркету.

Нагадаємо, принаймні одна людина загинула в результаті стрілянини в супермаркеті, де невідомий взяв заручників. Разом з тим, жертв стрілянини може бути декілька. Французьські прокурори уже назвали інцидент у супермаркеті із захопленням заручників терактом. Також під час стрілянини був поранений офіцері поліції, які знаходився ззовні будівлі супермаркету.

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