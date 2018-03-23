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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 19225 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 24545 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 70208 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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Во Франции освободили заложников из супермаркета

Во Франции освободили заложников из супермаркета

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КИЕВ. 23 марта. УНН. Заложников в супермаркете Super U в городе Треев на юге Франции освободили, нападающий теперь остается один на один с представителями правоохранительных органов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Le Figaro.

"В супермаркете больше нет заложников, нападающий теперь находится в здании один с представителями полиции", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что в результате нападения погиб сотрудник супермаркета.

Напомним, по крайней мере один человек погиб в результате стрельбы в супермаркете, где неизвестный взял заложников.

Вместе с тем, жертв стрельбы может быть несколько. Французские прокуроры уже назвали инцидент в супермаркете с захватом заложников терактом.

Также во время стрельбы был ранен офицеры полиции, который находился снаружи здания супермаркета.

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