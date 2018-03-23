Во Франции освободили заложников из супермаркета
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Заложников в супермаркете Super U в городе Треев на юге Франции освободили, нападающий теперь остается один на один с представителями правоохранительных органов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Le Figaro.
"В супермаркете больше нет заложников, нападающий теперь находится в здании один с представителями полиции", - говорится в сообщении.
Также уточняется, что в результате нападения погиб сотрудник супермаркета.
Напомним, по крайней мере один человек погиб в результате стрельбы в супермаркете, где неизвестный взял заложников.
Вместе с тем, жертв стрельбы может быть несколько. Французские прокуроры уже назвали инцидент в супермаркете с захватом заложников терактом.
Также во время стрельбы был ранен офицеры полиции, который находился снаружи здания супермаркета.