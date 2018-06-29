У Франції зняли обвинувачення з російського мільярдера Керімова

У заяві захисників Керімова зокрема йдеться, що суд прийняв їхні аргументи і зняв обвинувачення у відмиванні коштів і ухиленні від сплати податків з їхнього підзахисного.

Нагадаємо, сенатор від Дагестану Сулейман Керімов, чиї статки оцінюються в 6,3 мільярда доларів, був затриманий в аеропорту Ніцци 20 листопада 2017 року. Французька влада підозрює його в ухиленні від сплати податків при купівлі нерухомості на Лазурному березі через підставні компанії. Його також підозрювали у тому, що міг незаконно завезти до Франції від 500 до 750 мільйонів євро.

Згодом Керімов був звільнений з-під варти під заставу в 40 мільйонів євро, він жив в Альпах під підпискою про невиїзд і кілька разів приїжджав до Росії із дозволу суду.