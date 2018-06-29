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Во Франции сняли обвинения с российского миллиардера Керимова

Во Франции сняли обвинения с российского миллиардера Керимова

Киев  •  УНН

 • 8059 просмотра

КИЕВ. 29 июня. УНН. Французский суд снял обвинения в уклонении от уплаты налогов с члена российского Совета Федерации, миллиардера Сулеймана Керимова. Информацию об этом в четверг подтвердили в совместном заявлении адвокаты сенатора Жаклин Лаффон, Никита Сычев и Пьер Эк, информирует УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

В заявлении защитников Керимова в частности говорится, что суд принял их аргументы и снял обвинения в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов с их подзащитного.

Напомним, сенатор от Дагестана Сулейман Керимов, чье состояние оценивается в 6,3 миллиарда долларов, был задержан в аэропорту Ниццы 20 ноября 2017. Французские власти подозревают его в уклонении от уплаты налогов при покупке недвижимости на Лазурном берегу через подставные компании. Его также подозревали в том, что мог незаконно ввезти во Францию ​​от 500 до 750 млн евро.

Впоследствии Керимов был освобожден из-под стражи под залог в 40 миллионов евро, он жил в Альпах под подпиской о невыезде и несколько раз приезжал в Россию с разрешения суда.

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