У Франції заарештували матір з доньками, яких підозрюють у плануванні атаки

Деталі

Журнал Le Point раніше повідомив, що арешти були пов'язані з підозрою на сюжет, щоб здійснити терористичну атаку в Південному місті Монпельє.

Слідчі були орієнтовані на першу чергу на одній з жінок, пізніше підози лягли на її сестер та маму.

Нагадаємо

У столиці Сомалі, Могадішо, внаслідок нападу смертника загинули щонайменше 10 людей.

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