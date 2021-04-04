У Франції заарештували матір з доньками, яких підозрюють у плануванні атаки
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Французькі антитерористичні прокурори заарештували п'ять жінок у місті Без'є та запустили попереднє розслідування у зв'язку з можливим сюжетом ісламістської атаки. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Журнал Le Point раніше повідомив, що арешти були пов'язані з підозрою на сюжет, щоб здійснити терористичну атаку в Південному місті Монпельє.
Слідчі були орієнтовані на першу чергу на одній з жінок, пізніше підози лягли на її сестер та маму.
Нагадаємо
У столиці Сомалі, Могадішо, внаслідок нападу смертника загинули щонайменше 10 людей.
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