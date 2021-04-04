Во Франции арестовали мать с дочерьми, которых подозревают в планировании атаки
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Французские антитеррористические прокуроры арестовали пять женщин в городе Безье и запустили предварительное расследование в связи с возможным сюжетом исламистской атаки. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Журнал Le Point ранее сообщил, что аресты были связаны с подозрением на сюжет, чтобы осуществить террористическую атаку в Южном городе Монпелье.
Следователи были ориентированы на первую очередь на одной из женщин, позже пидозы легли на ее сестер и маму.
Напомним
В столице Сомали, Могадишо, в результате нападения смертника погибли по меньшей мере 10 человек.
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