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У Франції в'язень взяв у заручники двох охоронців в'язниці

У Франції в'язень взяв у заручники двох охоронців в'язниці

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 жовтня. УНН. У в'язниці на північному заході Франції один із в'язнів узяв у заручники двох охоронців. Про це повідомляє УНН із посиланням на Ouest France.

Деталі

Інцидент стався у в'язниці в Конд-сюр-Сарт у французькому департаменті Орн. 

Повідомляють, що заручників захопив 33-річний чоловік, який відбуває строк за зґвалтування та вбивство. Він прибув у в'язницю місяць тому. Нападник надів на охоронців наручники та погрожував їм ножем. За попередніми даними, це саморобна зброя, яку він виготовив у СІЗО.

Із в'язнем проводили тривалі переговори, щоб він звільнив заручників. Згодом стало відомо, що чоловік здався після рейду та відпустив охоронців. Наразі з'ясовують, у який спосіб затриманий зміг отримати або виготовити холодну зброю.

Зазначають, що один із захоплених охоронців дістав поранення правого ока.

Нагадаємо

У Німеччині невідомий захопив у заручники пасажирів автобуса. Внаслідок інциденту було заблоковано рух.

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