Во Франции заключенный взял в заложники двух охранников тюрьмы
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. В тюрьме на северо-западе Франции один из заключенных взял в заложники двух охранников. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Ouest France.
Детали
Инцидент произошел в тюрьме в Конд-сюр-Сарт во французском департаменте Орн.
Сообщают, что заложников захватил 33-летний мужчина, который отбывает срок за изнасилование и убийство. Он прибыл в тюрьму месяц назад. Нападающий надел на охранников наручники и угрожал им ножом. По предварительным данным, это самодельное оружие, которое он изготовил в СИЗО.
С заключенным проводили длительные переговоры, чтобы он освободил заложников. Позже стало известно, что мужчина сдался после рейда и отпустил охранников. Сейчас выясняют, каким образом задержанный смог получить или изготовить холодное оружие.
Отмечают, что один из захваченных охранников получил ранение правого глаза.
Напомним
В Германии неизвестный захватил в заложники пассажиров автобуса. В результате инцидента было заблокировано движение.