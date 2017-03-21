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У Франції висловили занепокоєність мілітаризацією анексованого Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Франція висловила стурбованість через мілітаризацію Росією окупованого Криму і погіршенням ситуації з правами людини на півострові, зокрема, кримських татар. Про це йдеться в заяві МЗС Франції, передає УНН.

“Франція стурбована мілітаризацією півострова і погіршенням ситуації з правами людини на півострові, зокрема, кримських татар. Відповідно до резолюції Генеральної асамблеї ООН від 19 грудня 2016 року, важливо, щоб регіональні і міжнародні механізми моніторингу в галузі прав людини і неурядові організації, що захищають права людини, мали безперешкодний доступ до усієї території України, в тому числі до Криму і Севастополя”, - йдеться в заяві.

Також у відомстві закликали до звільнення усіх осіб, затриманих із порушенням міжнародного права.

Крім того у МЗС наголосили, що нехтування кордонами суперечить міжнародному праву.

“Через три роки після анексії Криму Росією, Франція, як і раніше, залишається рішуче налаштованою на повне відновлення суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Нехтування кордонами суперечить міжнародному праву і є прямою загрозою міжнародній безпеці і призводить до серйозних наслідків для міжнародного порядку, який захищає єдність і суверенітет усіх держав. Саме тому міжнародне співтовариство, Європейський союз і Франція не визнають незаконну анексію Криму Росією”, — наголосили в МЗС Франції.

Нагадаємо, МЗС Чехії та Фінляндії висловилися проти анексії Криму Росією.

Як повідомляв УНН, Європарламент засудив роздачу російських паспортів в Криму.

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