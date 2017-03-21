Во Франции выразили озабоченность милитаризацией аннексированного Крыма

"Франция обеспокоена милитаризацией полуострова и ухудшением ситуации с правами человека на полуострове, в частности, крымских татар. В соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 19 декабря 2016 года, важно, чтобы региональные и международные механизмы мониторинга в области прав человека и неправительственные организации, защищающие права человека, имели беспрепятственный доступ ко всей территории Украины, в том числе в Крым и Севастополь", - говорится в заявлении.

Также в ведомстве призвали к освобождению всех лиц, задержанных с нарушением международного права.

Кроме того, в МИД отметили, что пренебрежение границами противоречит международному праву.

"Через три года после аннексии Крыма Россией, Франция, как и раньше, остается решительно настроенной на полное восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Пренебрежение границами противоречит международному праву и является прямой угрозой международной безопасности и приводит к серьезным последствиям для международного порядка, который защищает единство и суверенитет всех государств. Именно поэтому международное сообщество, Европейский союз и Франция не признают незаконной аннексии Крыма Россией", - отметили в МИД Франции.

Напомним, МИД Чехии и Финляндии высказались против аннексии Крыма Россией.

Как сообщал УНН, Европарламент осудил раздачу российских паспортов в Крыму.