У Франції проходить другий тур праймеріз правоцентристів

За підсумками першого туру, до вирішального раунду голосування пройшли екс-прем’єр-міністри Франції Франсуа Фійон та Ален Жюппе. Фаворитом є Ф.Фійон — опитування прогнозують йому до 65% голосів. Його визнали також і переможцем теледебатів між двома кандидатами, що відбулися 24 листопада.

Ф.Фійона вважають прихильником тіснішої співпраці з Росією, зокрема в боротьбі з “Ісламською державою”. Він також виступив за скасування санкцій щодо Росії.

Зазначається, що правоцентристи вперше використовують праймеріз для визначення кандидата в президенти. У голосуванні 27 листопада, як очікується, візьмуть участь мільйони виборців — у першому турі тиждень тому таких було близько чотирьох мільйонів, на деяких виборчих дільницях навіть утворилися великі черги. Взяти участь у попередньому голосуванні може будь-який зареєстрований французький виборець — для цього потрібно сплатити внесок у два євро та підписатися під визнанням правоцентристських цінностей. Зібрані таким чином кошти підуть на фінансування виборчої кампанії. Для голосування відкриті десять тисяч дільниць.

Як очікується, саме переможець праймеріз від партії “Республіканці” зійдеться навесні у другому турі президентських виборів у двобої з очільницею “Національного фронту” Марін Ле Пен. Чинний президент Франсуа Олланд поки не оголосив, чи висуватиме свою кандидатуру, однак йому дають мало шансів на перемогу. Прогнозують участь у виборах від соціалістів чинного прем’єра Мануеля Вальса. Ще один претендент, який має шанси, — Еммануель Макрон — від новоствореної політичної сили En Marche (“Вперед!”).