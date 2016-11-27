Во Франции проходит второй тур праймериз правоцентристов

По итогам первого тура, в решающий раунд голосования прошли экс-премьер-министра Франции Франсуа Фийон и Ален Жюппе. Фаворитом является Ф.Фийон - опрос прогнозируют ему до 65% голосов. Его признали также и победителем теледебатов между двумя кандидатами, которые прошли 24 ноября.

Ф.Фийона считают сторонником тесного сотрудничества с Россией, в частности в борьбе с "Исламским государством". Он также выступил за отмену санкций в отношении России.

Отмечается, что правоцентристы впервые используют праймериз для определения кандидата в президенты. В голосовании 27 ноября, как ожидается, примут участие миллионы избирателей - в первом туре неделю назад таких было около четырех миллионов, на некоторых избирательных участках даже образовались большие очереди. Принять участие в предварительном голосовании может любой зарегистрированный французский избиратель - для этого нужно оплатить взнос в два евро и подписаться под признанием правоцентристских ценностей. Собранные таким образом средства пойдут на финансирование избирательной кампании. Для голосования открыты десять тысяч участков.

Как ожидается, именно победитель праймериз от партии "Республиканцы" сойдется весной во втором туре президентских выборов в поединке с главой "Национального фронта" Марин Ле Пен. Действующий президент Франсуа Олланд пока не объявил, будет ли выдвигать свою кандидатуру, однако ему дают мало шансов на победу. Прогнозируют участие в выборах от социалистов действующего премьера Мануэля Вальса. Еще один претендент, имеющий шансы, - Эммануэль Макрон - от новой политической силы En Marche ("Вперед!").