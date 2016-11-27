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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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Во Франции проходит второй тур праймериз правоцентристов

Киев • УНН

 • 8754 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Во Франции в воскресенье проходит второй тур предварительного голосования, который должен определить, кто будет представлять партию "республиканцев" на президентских выборах в стране весной следующего года, передает УНН со ссылкой на DW.

Во Франции проходит второй тур праймериз правоцентристов

По итогам первого тура, в решающий раунд голосования прошли экс-премьер-министра Франции Франсуа Фийон и Ален Жюппе. Фаворитом является Ф.Фийон - опрос прогнозируют ему до 65% голосов. Его признали также и победителем теледебатов между двумя кандидатами, которые прошли 24 ноября.

Ф.Фийона считают сторонником тесного сотрудничества с Россией, в частности в борьбе с "Исламским государством". Он также выступил за отмену санкций в отношении России.

Отмечается, что правоцентристы впервые используют праймериз для определения кандидата в президенты. В голосовании 27 ноября, как ожидается, примут участие миллионы избирателей - в первом туре неделю назад таких было около четырех миллионов, на некоторых избирательных участках даже образовались большие очереди. Принять участие в предварительном голосовании может любой зарегистрированный французский избиратель - для этого нужно оплатить взнос в два евро и подписаться под признанием правоцентристских ценностей. Собранные таким образом средства пойдут на финансирование избирательной кампании. Для голосования открыты десять тысяч участков.

Как ожидается, именно победитель праймериз от партии "Республиканцы" сойдется весной во втором туре президентских выборов в поединке с главой "Национального фронта" Марин Ле Пен. Действующий президент Франсуа Олланд пока не объявил, будет ли выдвигать свою кандидатуру, однако ему дают мало шансов на победу. Прогнозируют участие в выборах от социалистов действующего премьера Мануэля Вальса. Еще один претендент, имеющий шансы, - Эммануэль Макрон - от новой политической силы En Marche ("Вперед!").

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