У Франції продають блакитне вино
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. У французькому місті Сет з'явилося у продажу десертне вино блакитного кольору, передає УНН з посиланням на The Guardian.
Напій отримав назву "Vindigo".
"Вино має блакитний колір завдяки натуральному барвнику антоцианінів, який отримують з шкірки червоного винограду", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що вино має насичений аромат і солодкий фруктовий присмак. Місцеві підприємці називають напій "прекрасним літнім аперитивом".
Вартість однієї пляшки вина варіюється від 12 до 18 євро. Поки що Vindingo можна купити тільки в місті Сет, але незабаром його завезуть і в винну столицю Франції - Бордо.
Нагадаємо, раніше історію народження українського вина розповіли творці бренду "Коктебель".
Зауважимо, що вітчизняні вина, як запевняють фахівці, за своєю якістю не поступаються аргентинським і чилійським напоям.
Крім цього, українські вина все частіше експортуються в Європу, де знаходять свого споживача.