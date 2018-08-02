Во Франции продают голубое вино
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Во французском городе Сет появилось в продаже десертное вино голубого цвета, передает УНН со ссылкой на The Guardian.
Напиток получил название "Vindigo".
"Вино имеет голубой цвет благодаря натуральному красителю антоцианину, который получают из кожицы красного винограда", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вино имеет насыщенный аромат и сладкий фруктовый привкус. Местные предприниматели называют напиток "прекрасным летним аперитивом".
Стоимость одной бутылки вина варьируется от 12 до 18 евро. Пока что Vindingo можно купить только в городе Сет, но вскоре его завезут и в винную столицу Франции - Бордо.
Напомним, ранее историю рождения украинского вина рассказали создатели бренда "Коктебель".
Заметим, что отечественные вина, как уверяют специалисты, по своему качеству не уступают аргентинским и чилийским напиткам.
Кроме этого, украинские вина все чаще экспортируются в Европу, где находят своего потребителя.