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Во Франции продают голубое вино

Во Франции продают голубое вино

Киев  •  УНН

 • 11984 просмотра

КИЕВ. 2 августа. УНН. Во французском городе Сет появилось в продаже десертное вино голубого цвета, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Напиток получил название "Vindigo".

"Вино имеет голубой цвет благодаря натуральному красителю антоцианину, который получают из кожицы красного винограда", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вино имеет насыщенный аромат и сладкий фруктовый привкус. Местные предприниматели называют напиток "прекрасным летним аперитивом".

Стоимость одной бутылки вина варьируется от 12 до 18 евро. Пока что Vindingo можно купить только в городе Сет, но вскоре его завезут и в винную столицу Франции - Бордо.

Напомним, ранее историю рождения украинского вина рассказали создатели бренда "Коктебель".

Заметим, что отечественные вина, как уверяют специалисты, по своему качеству не уступают аргентинским и чилийским напиткам.

Кроме этого, украинские вина все чаще экспортируются в Европу, где находят своего потребителя.

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