У Франції партія соціалістів вимагає від Ф.Фійона покинути президентську гонку
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Французька Партія соціалістів закликала екс-прем'єра країни Франсуа Фійона зняти свою кандидатуру з перегонів на президентських виборах, передає УНН з посиланням на Bloomberg.
“Список фактів проти вас довгий, досить довгий, занадто довгий. Неухильний потік звинувачень створює такий шум, що запобігає будь-якій спокійній дискусії про майбутнє нашої країни”, — йдеться в повідомленні соціалістів.
Як повідомляв УНН, кандидата в президенти Франції Франсуа Фійона запідозрили в отриманні 50 тисяч доларів за організацію зустрічей представників бізнесу з російським лідером Володимиром Путіним.
Крім того, кандидата в президенти Франції Франсуа Фійона звинувачують у тому, що він прийняв від друга в подарунок два ділових костюма вартістю 13 тис. євро. При цьому граничний ліміт пожертвувань для кандидатів становить 4,6 тис. євро.