Во Франции партия социалистов требует от Ф.Фийона покинуть президентскую гонку

"Список фактов против вас длинный, достаточно длинный, слишком длинный. Неуклонный поток обвинений создает такой шум, что предотвращает любую спокойную дискуссию о будущем нашей страны ", - говорится в сообщении социалистов.

Как сообщал УНН, кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона заподозрили в получении 50 тыс долларов за организацию встреч представителей бизнеса с российским лидером Владимиром Путиным.

Кроме того, кандидат в президенты Франции Франсуа Фийона обвиняют в том, что он принял от друга в подарок два деловых костюма стоимостью 13 тыс. евро . При этом предельный лимит пожертвований для кандидатов составляет 4,6 тыс. евро.