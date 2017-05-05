У Франції моделям заборонили бути занадто худими
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Для участі у Паризькому тижні високої моди або у фотосесіях французьким моделям доведеться надавати медичні довідки, що свідчать про відсутність серйозного дефіциту ваги. Про це йдеться в опублікованому в п’ятницю, 5 травня, указі французького уряду, в якому описуються деталі реалізації прийнятого в 2015 році закону проти надмірно худих моделей, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
“Французькі роботодавці, які наймають на роботу моделей з індексом маси тіла набагато менше норми, відтепер можуть отримати покарання до шести місяців в’язниці і штраф в 75 тисяч євро. Указ діє з 6 травня”, — йдеться в повідомленні.
Крім того, з жовтня ретушовані фотографії моделей в рекламі повинні супроводжуватися відповідною позначкою.
Ці заходи проводить міністерство охорони здоров’я Франції для того, щоб зупинити поширення недосяжних ідеалів краси і домогтися скорочення випадків захворювання на анорексію серед молоді.