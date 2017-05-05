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У Франції моделям заборонили бути занадто худими

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Для участі у Паризькому тижні високої моди або у фотосесіях французьким моделям доведеться надавати медичні довідки, що свідчать про відсутність серйозного дефіциту ваги. Про це йдеться в опублікованому в п’ятницю, 5 травня, указі французького уряду, в якому описуються деталі реалізації прийнятого в 2015 році закону проти надмірно худих моделей, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

У Франції моделям заборонили бути занадто худими

“Французькі роботодавці, які наймають на роботу моделей з індексом маси тіла набагато менше норми, відтепер можуть отримати покарання до шести місяців в’язниці і штраф в 75 тисяч євро. Указ діє з 6 травня”, — йдеться в повідомленні.

Крім того, з жовтня ретушовані фотографії моделей в рекламі повинні супроводжуватися відповідною позначкою.

Ці заходи проводить міністерство охорони здоров’я Франції для того, щоб зупинити поширення недосяжних ідеалів краси і домогтися скорочення випадків захворювання на анорексію серед молоді.

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