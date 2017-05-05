Во Франции моделям запретили быть слишком худыми

“Французские работодатели, которые нанимают на работу моделей с индексом массы тела намного меньше нормы, отныне могут получить наказание до шести месяцев тюрьмы и штраф в 75 000 евро. Указ действует с 6 мая”, — говорится в сообщении.

Кроме того, с октября ретушированные фотографии моделей в рекламе должны сопровождаться соответствующей пометкой.

Эти меры проводит министерство здравоохранения Франции для того, чтобы остановить распространение недостижимых идеалов красоты и добиться сокращения случаев заболевания анорексией среди молодежи.