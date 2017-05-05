Во Франции моделям запретили быть слишком худыми
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Для участия в Парижской неделе высокой моды или в фотосессиях французским моделям придется предоставлять медицинские справки, свидетельствующие об отсутствии серьезного дефицита веса. Об этом говорится в опубликованном в пятницу, 5 мая, указе французского правительства, в котором описываются детали реализации принятого в 2015 году закона против чрезмерно худых моделей, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
“Французские работодатели, которые нанимают на работу моделей с индексом массы тела намного меньше нормы, отныне могут получить наказание до шести месяцев тюрьмы и штраф в 75 000 евро. Указ действует с 6 мая”, — говорится в сообщении.
Кроме того, с октября ретушированные фотографии моделей в рекламе должны сопровождаться соответствующей пометкой.
Эти меры проводит министерство здравоохранения Франции для того, чтобы остановить распространение недостижимых идеалов красоты и добиться сокращения случаев заболевания анорексией среди молодежи.