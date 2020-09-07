У Франції чоловік, намагаючись вбити муху, випадково підірвав свій будинок
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. У Франції пенсіонер намагався вбити муху електричною мухоловкою і випадково підірвав свій будинок. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.
“У Франції чоловік зруйнував частину свого будинку, намагаючись вбити муху. 80-річний чоловік саме збирався вечеряти, але його дратувала муха, що дзижчала над вухом.
Він вирішив знищити комаху електричною мухоловкою, яка якраз і призначена для знищення мух і жуків. Почалася гонитва. У будинку в селі Паркул-Шено стояв газовий балон. Реакція між електричним розрядом з мухоловки та газом спричинила вибух, зруйнувавши кухню та частково пошкодивши дах будинку”, - повідомили у ЗМІ.
Зазначається, що за даними місцевих ЗМІ, чоловіку вдалося врятуватися, він отримав лише опіки рук.
Також вказано, що доля мухи невідома.
“Чоловік тимчасово мешкає у місцевому кемпінгу, поки його родичі ремонтують будинок”, - вказано у повідомленні.
Нагадаємо, у Миколаєві затримали чоловіка за спробу підірвати житловий будинок.