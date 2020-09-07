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У Франції чоловік, намагаючись вбити муху, випадково підірвав свій будинок

Київ • УНН

 • 24987 перегляди

КИЇВ. 7 вересня. УНН. У Франції пенсіонер намагався вбити муху електричною мухоловкою і випадково підірвав свій будинок. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.

У Франції чоловік, намагаючись вбити муху, випадково підірвав свій будинок

“У Франції чоловік зруйнував частину свого будинку, намагаючись вбити муху. 80-річний чоловік саме збирався вечеряти, але його дратувала муха, що дзижчала над вухом.

Він вирішив знищити комаху електричною мухоловкою, яка якраз і призначена для знищення мух і жуків. Почалася гонитва. У будинку в селі Паркул-Шено стояв газовий балон. Реакція між електричним розрядом з мухоловки та газом спричинила вибух, зруйнувавши кухню та частково пошкодивши дах будинку”, - повідомили у ЗМІ.

Зазначається, що за даними місцевих ЗМІ, чоловіку вдалося врятуватися, він отримав лише опіки рук.

Також вказано, що доля мухи невідома.

“Чоловік тимчасово мешкає у місцевому кемпінгу, поки його родичі ремонтують будинок”, - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, у Миколаєві затримали чоловіка за спробу підірвати житловий будинок.

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